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Estacionamento abusivo volta a causar constrangimentos no Cabo Girão (com fotos)

    Estacionamento abusivo volta a causar constrangimentos no Cabo Girão (com fotos)
    Viaturas ligeiras ocupam os espaços dos autocarros de turismo no miradouro do cabo Girão. DR
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
19 Março 2026
19:04

Persiste o uso indevido de estacionamento em locais emblemáticos, com foco em miradouros muito procurados. Esta quinta-feira, no Cabo Girão, a situação repetiu-se, tornando-se já uma “normalidade” dentro de uma anormalidade quase diária, quando os lugares destinados a veículos pesados de passageiros foram novamente ocupados por viaturas ligeiras, na sua maioria de empresas de rent-a-car, utilizadas também por turistas.

Este comportamento tem vindo a agravar os problemas de circulação automóvel na zona, uma vez que obriga os autocarros a estacionar em locais inadequados, como as bermas junto ao miradouro. Como consequência, a fluidez do trânsito fica comprometida, dificultando a passagem de outros veículos, em especial dos ligeiros.

Foi precisamente o que se verificou neste dia, com vários profissionais do setor a alertarem para uma situação recorrente que, segundo referem, carece de maior fiscalização e medidas eficazes para garantir o cumprimento das regras de estacionamento.

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