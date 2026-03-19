Estacionamento abusivo volta a causar constrangimentos no Cabo Girão (com fotos)

Persiste o uso indevido de estacionamento em locais emblemáticos, com foco em miradouros muito procurados. Esta quinta-feira, no Cabo Girão, a situação repetiu-se, tornando-se já uma “normalidade” dentro de uma anormalidade quase diária, quando os lugares destinados a veículos pesados de passageiros foram novamente ocupados por viaturas ligeiras, na sua maioria de empresas de rent-a-car, utilizadas também por turistas.

Este comportamento tem vindo a agravar os problemas de circulação automóvel na zona, uma vez que obriga os autocarros a estacionar em locais inadequados, como as bermas junto ao miradouro. Como consequência, a fluidez do trânsito fica comprometida, dificultando a passagem de outros veículos, em especial dos ligeiros.

Foi precisamente o que se verificou neste dia, com vários profissionais do setor a alertarem para uma situação recorrente que, segundo referem, carece de maior fiscalização e medidas eficazes para garantir o cumprimento das regras de estacionamento.