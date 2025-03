A Estrada da Eira do Serrado, que se encontra intransitável devido à presença de galhos na estrada, deverá ser reaberta dentro de uma hora, segundo informações do presidente da Junta de Freguesia do Curral das Freiras. A previsão de reabertura surge após a ação das autoridades no local, que estão a trabalhar para garantir a segurança da via e dos cidadãos. Manuel Salustino afirmou ao JM que, perante a iminência da queda de galhos, as próprias entidades decidiram cortar os galhos. “É um corte de prevenção e mitigação”, justificou.

Um internauta registou, em vídeo, o momento da queda dos galhos, que, como é possível observar, aqui, deixou a estrada completamente bloqueada.

A Polícia de Segurança Pública já se encontra no local, coordenando os esforços para limpar a via e assegurar que seja possível retomar o trânsito em segurança.