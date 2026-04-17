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Dois feridos graves: Operação de socorro no Fanal mobiliza 24 operacionais

    Dois feridos graves: Operação de socorro no Fanal mobiliza 24 operacionais
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
17 Abril 2026
15:48
No total, estão empenhados 24 operacionais dos bombeiros e Polícia Florestal, apoiados por sete viaturas.

Tal como avançou o JM aqui, decorre uma grande operação de socorro no Fanal, depois de um incidente de duas pessoas, que ficaram gravemente feridas.

Prossegue, então, a operação de socorro a duas pessoas na zona do Fanal, confirmou o Serviço Regional de Proteção Civil, através do Comando Regional de Operações de Socorro (CROS). O alerta foi dado às 13h21 para duas vítimas - um homem de 72 anos e uma mulher de 65 - que se encontravam na vereda do Fanal, no concelho do Porto Moniz.

Segundo fonte do SRPC, foram de imediato mobilizados meios dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, com reforço dos Bombeiros Madeirenses e o apoio da Polícia Florestal. No total, estão empenhados 24 operacionais, apoiados por sete viaturas.

A operação mantém-se em curso, não sendo ainda conhecidos mais pormenores sobre o estado das vítimas nem as circunstâncias da ocorrência.

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