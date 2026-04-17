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Queda no Fanal provoca dois feridos graves

    Queda no Fanal provoca dois feridos graves
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
17 Abril 2026
15:24

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses, os Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz e a Polícia Florestal estão, desde pouco depois das 14 horas, envolvidos numa complexa operação de busca, resgate e socorro em montanha, na zona do Fanal, no Porto Moniz.

Segundo apurou o JM, há registo de duas vítimas, ambas com ferimentos graves. Uma encontra-se em estado crítico, correndo risco de vida, ainda segundo informações recolhidas pelo Jornal. os ferimentos terão resultado de uma queda de cerca de 40 metros, em circunstâncias ainda por esclarecer.

No local estão equipas terrestres dos bombeiros e da Polícia Florestal, numa operação liderada pela equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM), que prestam assistência às vítimas enquanto decorre a operação de evacuação.

Até ao momento, desconhecem-se as causas do acidente, bem como a identidade e nacionalidade dos feridos. As autoridades mantêm os trabalhos no terreno, numa operação considerada exigente devido à orografia da zona.

O JM continuará a acompanhar o desenrolar desta ocorrência.

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