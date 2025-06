Despiste violento no Santo da Serra deixa homem em estado crítico

Um homem ficou em estado crítico na sequência de um despiste violento ocorrido na zona do Santo da Serra, pelas 04h00 da madrugada deste domingo.

Segundo apurou o JM, o condutor perdeu o controlo da viatura, um BMW, que acabou por capotar, deixando-o em estado considerado muito grave.

A vítima ficou encarcerada no interior do automóvel, sendo necessário o recurso a equipamento de desencarceramento para proceder à sua libertação, num trabalho executado pela equipa de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz (BSSC).

No local estiveram vários profissionais dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, bem como a equipa médica da EMIR, que prestaram os primeiros socorros, ainda no local do sinistro. Após ser estabilizado, o homem foi transportado numa ambulância, em estado crítico, para o serviço de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou internado.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) esteve também no local e tomou conta da ocorrência, estando a investigar as causas do acidente.