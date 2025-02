Um homem e uma mulher, ambos com idade na casa dos 20 anos, ficaram feridos, na tarde desta terça-feira, na sequência de um despiste de motorizada, ocorrido na zona das serras de Santo António, mais concretamente no caminho florestal que liga a Eira do Serrado e o Pico do Areeiro.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram acionados pouco antes das 15 horas para prestar socorro ao casal, que terá sofrido apenas ferimentos ligeiros. Ambos apresentavam escoriações, sobretudo nas mãos e nas pernas.