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Despedimento ilícito do vigilante do Aeroporto da Madeira que encontrou ouro no chão

    Despedimento ilícito do vigilante do Aeroporto da Madeira que encontrou ouro no chão
    Vigilante prestava serviço no Aeroporto da Madeira. Joana Sousa
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
13 Abril 2026
14:44
Depois de encontrar umas alianças em ouro nas instalações aeroportuárias, o vigilante optou por tentar identificar os proprietários pelos seus próprios meios. Acabou despedido, sendo a decisão da empresa e do tribunal do Funchal agora revertida pelo Tribunal da Relação.

O Tribunal da Relação anulou a decisão de despedimento de um vigilante que prestava serviço no Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo, após este ter encontrado duas alianças em ouro no chão, revelou ontem o Jornal de Notícias (JN) na sua edição online.

A empresa para a qual o vigilante trabalhava instaurou um processo disciplinar que culminou no despedimento por justa causa, alegando violação dos procedimentos internos. Em causa esteve o facto de o trabalhador não ter entregado as peças à Polícia de Segurança Pública (PSP) do aeroporto, como determinam os regulamentos da segurança aeroportuária.

Depois de encontrar as alianças nas instalações aeroportuárias, em Santa Cruz, o vigilante optou por tentar identificar os proprietários pelos seus próprios meios. Para isso, publicou informações nas redes sociais e chegou mesmo a contactar um padre local, na tentativa de localizar os donos dos objetos. A entidade empregadora considerou que esta atuação configurava uma infração grave às normas internas, decidindo avançar com o despedimento.

O caso foi inicialmente apreciado pelo Tribunal do Funchal, que considerou ilegítimo o comportamento do vigilante, entendendo que este não cumpriu os seus deveres profissionais e validando o despedimento por justa causa. Inconformado, o trabalhador recorreu para o Tribunal da Relação de Lisboa. Os juízes desembargadores acabaram por reverter a decisão, concluindo que o despedimento foi ilícito.

Ainda assim, o tribunal reconheceu que o vigilante não cumpriu integralmente os procedimentos definidos pela empresa e pelos regulamentos aeroportuários. Na fundamentação da decisão, os juízes sublinham, porém, que ficou demonstrada a intenção do trabalhador de devolver as alianças aos respetivos proprietários, apesar de ter recorrido a meios não autorizados no contexto da segurança aeroportuária.

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