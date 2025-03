O Serviço de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira, em comunicado, fez o balanço da passagem da Depressão Martinho pela Região.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, no período compreendido entre 18 e 21 de março destaca-se a rajada máxima de 134 km/h na Estação do Chão do Areeiro no dia 19 de março.

A nível de precipitação, observou-se um acumulado em 6 horas no valor máximo de 97,8 milímetros (mm), na Estação do Chão do Areeiro, e de 64,4 mm no Pico do Areeiro.

Relativamente à temperatura, as mínimas registadas no período em análise, destacam o valor mais baixo no Pico do Areeiro (-1,5.º C) no dia 14 março.

Entre as 14:30 horas do dia 18 de março e as 08:00 horas do dia 21 de março, o Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM registou, no seu Comando Regional de Operações de Socorro (CROS) um total de 150 ocorrências que exigiram a intervenção de 312 operacionais e 135 meios terrestres dos Corpos de Bombeiros e ainda dos Serviços Municipais de Proteção Civil (SMPC) e demais unidades orgânicas dos Municípios, das Juntas de Freguesia, da Cruz Vermelha Portuguesa, da Policia Florestal, Policia Marítima e Policia de Segurança Pública, da Autoridade Marítima e do SANAS, do Serviço de Emergência Médica Regional (SEMER) e Brigadas do SRPC, da Unidade de Emergência e Proteção e Socorro (UEPS) da Guarda Nacional Republicana e ainda das equipas da Direção Regional de Estradas e concessionárias das vias (VIAEXPRESSO e VIALITORAL), bem como Altice/MEO, NÓS e Empresa de Eletricidade da Madeira, que garantiram a rápida reposição da normalidade das redes afetadas.