A Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação da Madeira, através da sua Estrutura Local de Emergência, informou, em comunicado, que no período de 1 a 31 de julho, registou um total de 486 operações de socorro, sendo 332 relacionadas com o Serviço de Emergência Pré-Hospitalar.

“As últimas situações reportadas estão relacionadas, particularmente, com serviços diários de piquete de emergência pré-hospitalar (de segunda a sexta – entre as 20/08 horas; sexta, sábado e domingo- 24 horas) realizados em todos os concelhos da Ilha da Madeira, seguindo-se 118 transportes de doentes transferidos em emergência médica entre unidades hospitalares e os transportes de doentes não urgentes”, refere a CVP.

Mais informa que as ocorrências diárias foram resolvidas nos locais, sempre pelas 9 equipas pré-hospitalares da Estrutura de Emergência Local da CVP, que contou com apoio das diversas entidades de segurança e agentes de proteção civil, sob a coordenação do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira (SRPC), através do Comando Regional de Operações de Socorro (CROS).

Durante este hiato temporal, as equipas da Estrutura Local de Emergência da CVP realizaram 36 operações de prevenção a atividades desportivas, sociais e culturais, todas estas operações foram realizadas fora do Horário do seu piquete diário de emergência. As equipas de socorro pré-hospitalar da CVP foram empenhadas nos seguintes eventos: ExpoMadeira2024 (10 dias); Torneio Internacional de Futsal (5 dias); Semana do Mar (3 dias); Festa do PSD (1 dia); Feira do Gado (3 dias), Mostra Regional do Chícharo (2 dias) e Volta à Madeira em Bicicleta (3 dias).

Nestas missões, 161 voluntários fizeram parte das equipas da Estrutura Local de Emergência da CVP, tendo essas equipas realizado 63 assistências/socorro pré-hospitalares, a maioria dos casos foram tratados nos postos de socorros fixos nos locais. Nesses mesmos eventos, houve a necessidade de efetuar 10 evacuações de utentes desses locais para unidades hospitalares, sendo 3 utentes encaminhados para o Serviço de Urgências (SU) do Hospital Dr. Nélio Mendonça e restantes sete para o Centro de Saúde do Porto Moniz, estes casos aquando dos certames Semana do Mar e Feira do Gado.