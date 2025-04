Após ter sido palco da semifinal da Madeira das Olimpíadas de Química Mais (+) no passado mês de março, a Universidade da Madeira (UMa) prepara-se para receber, no dia 5 de abril, a Semifinal das Olimpíadas da Química Júnior.

As Olimpíadas de Química Júnior são dirigidas aos alunos que frequentem os 8º e 9º anos de escolaridade em Portugal, organizados em equipas de até três elementos.

Para esta semifinal, a realizar na UMa, sob organização do Centro de Química da Madeira e da Sociedade Portuguesa de Química, estão inscritas três equipas, provenientes da Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos do Caniço, da Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, e da Escola Básica com Pré-escolar Bartolomeu Perestrelo.

As provas, teórica e prática, terão início às 09h30, no Campus Universitário da Penteada. A divulgação dos resultados está prevista para as 12h00.

A equipa classificada em primeiro lugar nesta semifinal, será apurada para a fase nacional, a realizar no dia 17 de maio, no Instituto Superior Técnico - Universidade de Lisboa.

As Olimpíadas da Química são concursos de resolução de problemas teóricos e práticos de química, dirigidos aos estudantes do ensino básico e secundário português , organizados pela Sociedade Portuguesa de Química, em colaboração com várias Universidades e Institutos Politécnicos, com o objetivo de dinamizar o estudo e ensino da química, aproximar as escolas às instituições de ensino superior, despertar o interesse e gosto pela química, divulgar a química como ciência, e cativar vocações para carreiras científico-tecnológicas.