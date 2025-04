Motociclista ferido num despiste na Rochinha

Um motociclista de 34 anos ficou ferido na madrugada desta quinta-feira na sequência de um despiste na Rua Manuel Alexandre, na zona da Rochinha, no Funchal.

De acordo com fonte hospitalar, a vítima foi assistida no local por uma equipa de socorristas da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) e transportada de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde recebeu tratamento no serviço de urgências.

O motociclista apresentava vários traumatismos no ombro e nos membros superiores, encontrando-se sob observação médica no serviço hospitalar.

As autoridades estão a investigar as circunstâncias do acidente.