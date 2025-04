A ainda secretária regional da Agricultura, Pescas e Ambiente apelou, hoje, à margem da cerimónia que assinala o oitavo aniversário da Escola Agrícola da Madeira, em São Vicente, para que as pessoas continuem a registar as suas parcelas até o final do ano.

Em declarações ao JM, Rafaela Fernandes disse que há mais de mil prédios identificados. Mas há ainda um longo trabalho a fazer.

A governante diz que há 13 .200 matrizes georeferenciadas em cinco concelhos, de um total de 300 mil. Em particular, na Calheta, há mais de 5 mil, na Ribeira Brava, 2.500 e na Ponta do Sol, 2.100.

Já no concelho de São Vicente, há 1.750 e Porto Moniz 1.250. Ainda à margem do aniversário da Escola Agrícola, Rafaela Fernandes destacou esta oportunidade gratuita para todas as pessoas regularizarem as suas parcelas nos cinco concelhos onde não havia cadastro.

A sessão de encerramento está atrasada mas a secretária regional destacou que a sua presença na Escola Agrícola teve por objetivo o de alertar para a regularização das parcelas nos municípios que não tinham cadastro.

Sobre aquilo que ficou por fazer enquanto esteve no cargo que agora exerce e que vai deixar para ocupar lugar de deputada na Assembleia Legislativa da Madeira, Rafaela Fernandes destaca duas sidrarias: a de São Roque do Faial e a do Santo António da Serra (Machico). Falou ainda da total remodelação da rede de mercados, que não foi totalizada.Destacou que teve dois mandatos interrompidos por falta de Orçamento.

Rafaela Fernandes regressa ao Parlamento regional com a consciência de que estará mais capacitada para defender determinados assuntos.