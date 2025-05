Condutor da CMF detido por recusar teste de alcoolemia após acidente

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve ontem um individuo, depois de se ter recusado a realizar o teste de alcoolemia na sequência de um acidente rodoviário. Segundo uma testemunha ocular, o homem é um funcionário da Câmara Municipal do Funchal (CMF) e, na altura da ocorrência, conduzia um veículo da frota da Autarquia que esteve envolvido no acidente.

O acidente ocorreu na Rua Mestre Sidónio, nas imediações do Departamento de Ambiente da autarquia, nos Viveiros, onde o trabalhador esteve envolvido numa colisão com outra viatura ligeira.

Já com uma patrulha da PSP no local, o condutor recusou-se a submeter ao teste do balão, pelo que acabou por receber a ordem de detenção logo depois.

Perante esta recusa, considerada crime ao abrigo da legislação rodoviária em vigor, os agentes não tiveram alternativa senão proceder à detenção do indivíduo, que foi conduzido à esquadra da PSP no Funchal.