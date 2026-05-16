Condutor abandona local após ser encontrado a dormir ao volante

Um homem foi encontrado, na madrugada deste sábado, dentro de uma viatura imobilizada a meio da faixa de rodagem na Rua do Alto do Amparo, na freguesia de São Martinho, situação que motivou o alerta para o 112. Segundo relatos de uma moradora da zona, a presença do automóvel parado, com os faróis ligados, levantou suspeitas. Uma residente aproximou-se da viatura e encontrou o condutor deitado sobre o volante, aparentando estar em estado de sonolência.
Perante a situação, a mulher contactou o 112, tendo sido mobilizados para o local meios de socorro, nomeadamente uma ambulância e uma patrulha da Polícia de Segurança Pública (PSP). Contudo, quando os operacionais chegaram ao local, a viatura e o condutor já não se encontravam na zona. A testemunha informou as autoridades de que o homem terá acordado entretanto, colocado o veículo em marcha e abandonado o local.
De acordo com informações recolhidas pelo JM, o condutor apresentaria sinais de estar alcoolizado. A paragem inesperada em plena faixa de rodagem acabou por colocar em risco a segurança rodoviária naquela rua, mas tudo parece que acabou bem.
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