Um acidente rodoviário no Santo da Serra provocou, esta sábado, um ferido ligeiro, apurou o JM. A colisão envolveu dois veículos ligeiros de passageiros e ocorreu no Caminho do Poiso. Da ocorrência resultou um indivíduo ferido nos membros inferiores, apresentando um traumatismo considerado ligeiro.

A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e posteriormente transportada de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou internada no serviço de urgências para observação.

A PSP esteve no local e tomou conta da ocorrência, estando a investigar as circunstâncias do acidente.