Dois feridos, em estado grave, e danos materiais, é o resultado de uma colisão esta tarde, num cruzamento com o Caminho de Ferro, no Funchal.

Os sinistrados, um casal na faixa etária dos 50 anos, foram socorridos pela Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) e transportados ao Hospital, com ferimentos graves. No outro carro, um homem na ‘casa’ do 40 anos saiu ileso.

A CVP esteve no local com duas ambulâncias e a PSP tomou conta da ocorrência. O estrondo da colisão e o aparato do acidente atraíram muitas pessoas ao local.