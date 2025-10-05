Ciclista ferido em despiste no Parque Ecológico do Funchal

Esta é a segunda vez neste domingo que equipas dos BVM são chamadas a operações de socorro no Parque Ecológico do Funchal.

Uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses foi, esta tarde, mobilizada para prestar socorro a um praticante de BTT que sofreu um acidente no Parque Ecológico do Funchal, ao que tudo indico dentro do trilho autorizado para essa pratica.

A vítima, um homem de 40 anos, terá sofrido um despiste aparatoso, acabando por ficar ferido no ombro, conforme foi confidenciado ao JM por uma fonte hospitalar.

Foi assistido no local pela equipa pré-hospitalar dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e, após estabilizado, transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou internado.