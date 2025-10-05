MADEIRA Meteorologia
Ciclista ferido em despiste no Parque Ecológico do Funchal

    Ciclista ferido em despiste no Parque Ecológico do Funchal
    Ciclista foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
05 Outubro 2025
16:56
Comentários

Esta é a segunda vez neste domingo que equipas dos BVM são chamadas a operações de socorro no Parque Ecológico do Funchal.

Uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses foi, esta tarde, mobilizada para prestar socorro a um praticante de BTT que sofreu um acidente no Parque Ecológico do Funchal, ao que tudo indico dentro do trilho autorizado para essa pratica.

A vítima, um homem de 40 anos, terá sofrido um despiste aparatoso, acabando por ficar ferido no ombro, conforme foi confidenciado ao JM por uma fonte hospitalar.

Foi assistido no local pela equipa pré-hospitalar dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e, após estabilizado, transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou internado.

