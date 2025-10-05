Mulher estrangeira resgatada após queda na Vereda do Burro

Uma equipa de resgate e socorro em montanha, acompanhada por uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM), foi mobilizada esta tarde de domingo para o Parque Ecológico do Funchal, onde realizou uma operação de socorro a uma cidadã estrangeira.

Segundo apurou o JM, a mulher, de 35 anos, sofreu uma queda enquanto percorria a Vereda do Burro, um dos trilhos pedestres que liga o Pico do Areeiro ao Parque Ecológico da Madeira. A vítima sofreu ferimentos nos membros inferiores que a impediram de continuar o percurso, tornando necessária a intervenção das equipas de resgate.

Duas equipas dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, incluindo uma tripulação com ambulância, foram acionadas para o local. Após receber os primeiros cuidados, a mulher foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada no serviço de urgências e ficou internada na ala de ortopedia.