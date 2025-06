Casal hospitalizado após queda numas escadas no sítio das Neves

Um casal de idosos foi hospitalizado, na manhã desta segunda-feira, na sequência de uma queda em escadas no sítio das Neves, na Estrada do Aeroporto, no Funchal, apurou o JM.

O homem e a mulher, ambos com cerca de 80 anos, sofreram traumatismos provocados pela queda, tendo sido devidamente imobilizados pelas equipas de socorro dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM).

No local estiveram duas ambulâncias dos BVM, assim como a Equipa Medicalizada de Intervenção Rápida (EMIR).

Após os primeiros cuidados prestados ainda no local do incidente, as vítimas foram transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde permanecem em tratamento e observação no serviço de urgências.