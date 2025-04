Uma carrinha subiu, hoje, um dos passeios da rua do Bom Jesus, perto da Ourivesaria Pita, derrubando uma árvore e um poste de iluminação pública.

O condutor desta viatura não terá ficado ferido mas o susto foi valente. Primeiro porque o percurso até conseguir imobilizar o carro foi significativo. Depois porque a ocorrência aconteceu perto de uma esplanada de café. Ninguém circulava, no momento, naquela zona do passeio. Não há, por isso, vítimas a lamentar. Mas o rasto do acidente é visível na zona.