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Carrinha celular desperta curiosidade na Rua 31 de Janeiro

    Carrinha celular desperta curiosidade na Rua 31 de Janeiro
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
27 Maio 2026
16:42

A presença de uma carrinha celular do Estabelecimento Prisional do Funchal, ainda há pouco, na Rua 31 de Janeiro, mesmo ao lado da redação do JM, despertou a curiosidade de vários transeuntes. Ao que foi possível apurar, um homem, com idade compreendida entre os 45 e os 50 anos, deslocou-se a um prédio adjacente ao edifício do JM, onde funcionam vários escritórios de advogados e uma clínica dentária.

O recluso permaneceu apenas alguns minutos no interior do edifício, regressando pouco depois à viatura celular, que abandonou o local de seguida. A operação decorreu sob algum aparato, devido à entrada e saída do homem entre a carrinha e o prédio, uma movimentação pouco habitual fora do contexto dos tribunais ou unidades hospitalares.

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