PS exige explicações ao Governo Regional sobre construção do hospital

O PS-Madeira quer que o Governo Regional venha a público explicar “como é que a obra do novo Hospital pode vir a custar um total de aproximadamente mil milhões de euros, com uma conclusão que irá muito para além do ano de 2030, quando esteve prevista custar 350 milhões e estar concluída em 2024”.

Em reação a uma notícia hoje veiculada pelo Diário de Notícias da Madeira, Célia Pessegueiro faz saber em comunicado que quer saber “como é possível que o Governo tivesse, há um ano, em sua posse um preço base de 320 milhões de euros para esta terceira fase da empreitada e tenha optado por lançar em 2025 o concurso com o preço base de 265 milhões de euros, como referido na notícia”.

“Foi de propósito para não haver empresas interessadas e o procedimento cair?”, questiona a líder socialista.

A presidente do PS-M lembra que “a obra do novo Hospital tem vindo a sofrer repetidos atrasos, a começar pela primeira fase, cujo concurso também ficou deserto e, inclusivamente, veio parar às páginas dos jornais por integrar o despacho de acusação no âmbito do processo judicial que envolve o ex-vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado”.

“Quanto é que este novo atraso e esta derrapagem irão custar à Madeira e aos madeirenses?” pergunta.