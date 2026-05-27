SANAS realiza operação de salvamento com mais de oito horas (com fotos)

Uma operação de salvamento do SANAS decorreu durante a madrugada desta quarta-feira e permitiu o reboque de uma embarcação de pesca com cinco tripulantes, após uma avaria no motor ao largo do Ilhéu do Bugio. A missão, que se prolongou por mais de oito horas, terminou em segurança no porto do Caniçal.

O SANAS realizou, na noite de ontem e madrugada de hoje, uma missão de salvamento com uma duração superior a oito horas e que envolveu cerca de 65 milhas náuticas de navegação. Para além dos três tripulantes no mar, a equipa em terra, no centro de controlo, foi essencial para garantir o sucesso da operação.

Segundo uma nota da Associação de Socorro no Mar, a embarcação de reserva da Estação Salva-Vidas de Santa Cruz foi ativada no final da tarde de ontem para prestar auxílio a uma embarcação de pesca Tudo terá começado após uma comunicação em canal VHF CH16, recebida no Centro de Comunicação, Comando e Controlo do SANAS Madeira, dando conta de que a embarcação de pesca Ilhéu da Cal encontrava-se nas imediações do Ilhéu do Bugio com uma avaria no motor, ficando impossibilitada de regressar a porto.

O SANAS101, com três tripulantes a bordo, largou para o mar pelas 19h39, dirigindo-se à posição da embarcação em avaria, a cerca de 32 milhas náuticas do Centro de Salvamento Costeiro. À chegada ao local, e após verificação do estado de saúde dos cinco pescadores, foram iniciados os procedimentos de reboque até ao porto do Caniçal, onde ambas as embarcações chegaram depois das 4 da manhã. Concluída a operação e garantida a segurança da embarcação de pesca, o SANAS101 regressou à Estação Salva-Vidas de Santa Cruz, retomando o estado de prontidão.