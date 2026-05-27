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Vereadores do PSD defendem “projeto global” para o Parque Desportivo de Água de Pena

    Vereadores do PSD defendem “projeto global” para o Parque Desportivo de Água de Pena
Iolanda Chaves

Jornalista

Região
Data de publicação
27 Maio 2026
19:00

Os vereadores do PSD na Câmara Municipal de Machico defenderam hoje, em comunicado, que o município precisa de “um projeto global e integrado de valorização do Parque Desportivo de Água de Pena e não de obras para fazer manchetes”.

Reagindo à notícia do JM sobre o investimento de 400 mil euros anunciado pela autarquia para aquela infraestrutura desportiva, os vereadores do PSD dizem que apresentaram “uma proposta de recomendação que apontava para a elaboração de um Projeto Global e Integrado de reorganização, requalificação e rejuvenescimento do Parque Desportivo de Água de Pena e de toda a sua envolvente”, mas foi chumbada.

Não deixam, contudo, de saudar a intervenção anunciada para o Parque Desportivo de Água de Pena – sobretudo nas áreas relacionadas com a segurança, acessibilidades, sanitários e espaços de circulação, algo que sempre foi defendido pelo PSD – “reconhecendo que qualquer solução que reforce as condições de segurança e permita a utilização desta Infraestrutura merece ser valorizada”.

Hoje, na reunião do executivo, dizem que manifestaram a sua preocupação “perante uma obra que representa apenas uma solução pontual e limitada para um problema muito mais profundo, criado por anos de inação da governação socialista no concelho”.

“Aquilo que Machico necessita é de um verdadeiro projeto global e integrado de valorização do Parque Desportivo de Água de Pena e de toda a sua envolvente, definindo uma visão clara para o futuro daquele espaço, as suas valências desportivas, recreativas e turísticas, bem como um plano de execução faseado, financeiramente responsável e articulado com as necessidades do concelho”, defendem os social-democratas.

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