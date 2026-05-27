Machico: Câmara Municipal reforça desratização

A Câmara Municipal de Machico anunciou hoje um reforço das ações de controlo e mitigação de pragas urbanas e agrícolas em diversas zonas do concelho. com a aquisição de cerca de 20 mil euros em raticida.

De acordo com um comunicado da autarquia, “esta medida enquadra-se na estratégia municipal de promoção da saúde pública, salubridade e qualidade ambiental, permitindo intensificar as intervenções preventivas e corretivas relacionadas com a proliferação de roedores, especialmente em espaços públicos, redes de saneamento, zonas urbanas e áreas agrícolas identificadas pelos serviços municipais como prioritárias”.

Adianta a fonte que o raticida adquirido será posteriormente distribuído pelas Juntas de Freguesia do concelho, que assegurarão a entrega do mesmo junto da população, numa lógica de proximidade, cooperação institucional e articulação entre os diferentes órgãos do poder local. Deste modo, a autarquia pretende dar uma resposta mais célere e eficaz às necessidades identificadas em cada freguesia, reforçando a capacidade de intervenção no território.

“Esta iniciativa pretende apoiar muitas famílias que mantêm a prática da agricultura de subsistência, que continua a ter um papel muito relevante em várias freguesias do concelho. Ao mesmo tempo, estamos também a contribuir para a preservação da paisagem agrícola que caracteriza Machico e que é atravessada por diversos percursos pedestres muito procurados por residentes e visitantes”, destaca o vice-presidente Alberto Olim.

O autarca destaca ainda que “a manutenção das áreas agrícolas em boas condições é fundamental não só do ponto de vista ambiental e paisagístico, mas também para a valorização do território e da identidade rural do concelho”.

O Município de Machico assegura que “continuará a desenvolver ações regulares de monitorização e intervenção nesta área, apelando igualmente à colaboração da população na adoção de boas práticas ambientais, designadamente ao nível do correto acondicionamento de resíduos e preservação da limpeza dos espaços públicos”.