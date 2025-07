Um homem, alegadamente asiático, está a percorrer as igrejas do Funchal, onde tem entregado panfletos a alertar para a suposta leucemia de uma criança de 10 anos que precisa de dinheiro para o tratamento. Leitores do JM garante que se trata de uma burla.

Através deste esquema, certas pessoas, sobretudo idosos, têm se deixado enganar e doado algumas quantias ao burlão que pede, inclusivamente, para “devolver o papel”, possivelmente, dizem-nos, para evitar que chegue às mãos das autoridades.

A situação está a gerar incómodo e inquietação nas pessoas abordadas pelo homem.