Burla “Olá Pai/Olá Mãe” regressa mais sofisticada

Depois de quase ter sido erradicada pelas autoridades, a burla “Olá Pai/Olá Mãe” está de regresso. E desta vez com contornos mais sofisticados e uma evolução tecnológica que surpreende.

Um leitor fez chegar ao JM um exemplo recente deste esquema fraudulento, onde o alegado filho contacta o pai, surgindo agora o número de telefone acompanhado da fotografia do verdadeiro filho ou filha da vítima.

O esquema, que ficou conhecido por se iniciar com um simples “Olá Pai” ou “Olá Mãe”, consiste no facto dos burlões contactarem as vítimas através da aplicação WhatsApp, fazendo-se passar por um filho ou filha em dificuldades.

O método mantém-se semelhante, mas com um detalhe que aumenta a credibilidade: o número apresenta o nome e a fotografia que os pais têm associados ao contacto do filho. A tentativa de burla começa com uma mensagem aparentemente inocente: “Boa tarde pai! Guarda este meu contacto. O meu telemóvel avariou, deixei-o para arranjar, estou neste número. OK?”. Até aqui nada de novo.

A diferença está no impacto visual de o número desconhecido surgir com a imagem e o nome do filho, o que pode levar muitos a acreditar de imediato na história.

No caso do leitor que nos contactou, a burla foi prontamente identificada e ignorada, não caindo “na cantiga” do burlão. No entanto, este novo método demonstra que os criminosos estão a adaptar-se e a utilizar novas ferramentas para enganar as suas vítimas.

Recorde-se que no dia 4 de abril, a Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, desmantelou uma organização criminosa que se dedicava de forma reiterada ao cometimento de burlas, vulgarmente conhecidas por “Olá pai, Olá mãe” e “Job Scam”, cujos suspeitos viviam desafogadamente e exclusivamente desta atividade ilícita.