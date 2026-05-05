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Aviso Laranja para precipitação na Madeira e Porto Santo para terça-feira

    Aviso Laranja para precipitação na Madeira e Porto Santo para terça-feira
    Chuva persistente na ao longo do dia de terça-feira na Madeira e Porto Santo. JOANA SOUSA
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
05 Maio 2026
12:31

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu hoje um aviso amarelo para a Madeira e Porto Santo, válido entre as 03h00 e as 21h00 do dia 5 de maio (terça-feira). Portanto, o aviso é praticamente para o dia todo, apenas as três primeiras horas e as últimas três dessa terça-feira não estão sob aviso amarelo.

A previsão aponta para períodos de chuva persistente, que poderá ser por vezes forte, sobretudo nas regiões montanhosas. As condições meteorológicas serão semelhantes tanto na costa sul como na costa norte da ilha, bem como para aa Ilha do Porto Santo, com céu geralmente muito nublado e precipitação ao longo dessas horas. Recomenda-se atenção a possíveis dificuldades na circulação e precaução em zonas mais expostas, como sempre acontece.

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