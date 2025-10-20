Atropelamento no Funchal deixa mulher ferida

Uma mulher de 70 anos ficou ferida, esta segunda-feira, após ter sido atropelada na Rua da Alfândega, no Funchal, junto ao Hotel Barceló. A vítima atravessava a via quando foi atingida por um veículo que, segundo apurou o JM, tinha acabado de realizar um serviço ao hotel. O condutor, ao efetuar uma manobra para sair do local, não se apercebeu da presença da idosa e acabou por atropelá-la.

A mulher sofreu ferimentos no braço e no ombro, tendo sido prontamente assistida no local por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), acionada através do 112. Após os primeiros socorros, foi transportada de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde permaneceu em observação e recebeu tratamento médico.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local e tomou conta da ocorrência, estando a apurar as circunstâncias exatas do acidente.