Árvores caem na estrada entre o Ribeiro Frio e o Cedro Gordo e atingem viatura

Tal como avançou o JM, duas árvores caíram este domingo na estrada regional que liga o Ribeiro Frio ao Cedro Gordo, devido aos fortes ventos que se fizeram sentir na zona, um local bastante frequentado por turistas e residentes.

Inicialmente, não havia registo de vítimas, informação confirmada por uma testemunha ocular. No entanto, segundo apurou o Jornal, uma das árvores acabou por atingir um veículo ligeiro de aluguer de passageiros, que passava no local. O condutor e passageiros saíram ilesos do incidente.

De acordo com a mesma testemunha, não esteve ninguém da Autarquia ou da Direção de Estradas no local. Apenas alguns transeuntes ajudaram um morador da zona a cortar a árvore e a remover os ramos da via, um trabalho que terá demorado cerca de uma hora.

Mais tarde, um agente da PSP compareceu no local, já quando a estrada estava praticamente desimpedida.