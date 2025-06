Alerta para perigo no varandim junto ao Mercado dos Lavradores (com fotos)

Um leitor do JM e habitual frequentador da zona do Mercado dos Lavradores lançou um alerta e pede às autoridades competentes para a necessidade urgente de reparação do varandim da ponte que liga a Rua Fernão de Ornelas à Rua Brigadeiro Oudinot.

A preocupação centra-se numa falha estrutural visível no varandim localizado sobre a ponte em frente à entrada principal do Mercado dos Lavradores. Quem atravessa a passadeira, junto ao semáforo, depara-se com uma abertura significativa na estrutura de proteção, um espaço esse onde, segundo o leitor, “cabe uma criança”, representando um risco claro para a segurança dos peões, sobretudo os mais novos.