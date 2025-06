As festas de São Pedro, na Ribeira Brava, terminaram da pior forma para um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP), de 24 anos, que, tal como milhares de outras pessoas, se encontrava fora de serviço e pretendia apenas desfrutar de um momento de lazer.

Segundo apurou o JM, o agente foi enganado e posteriormente atingido com uma arma branca, numa situação que ocorreu por volta das quatro horas da madrugada de hoje.

As causas do ataque permanecem por esclarecer, mas tudo indica que possam estar relacionadas com substâncias colocadas na bebida do agente, que terá sido drogado por um grupo de indivíduos.