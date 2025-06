As condições meteorológicas adversas estão a condicionar a operação no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo. No próprio site da infraestrutura aeroportuária está o aviso sobre esta situação, pedindo aos passageiros que confirmem o estado do seu voo antes de se dirigirem ao aeroporto.

Foi cancelada a chegada do voo da Ryanair de Lisboa, prevista para as 13h40. Já os voos da Easyjet de Lisboa, com chegada prevista para as 16 horas, da Ryanair, proveniente do Porto, para as 16h05, da TUI Belgium, de Bruxelas, que deveria ter aterrado às 16h30, e ainda de Budapeste, da companhia Wizz Air Hungary, previsto para as 17h10, divergiram, devido aos ventos fortes.

De referir que outros aviões com chegada prevista para o mesmo período, aterraram, nomeadamente de Dusseldorf, da Condor Flugdienst, e de Leipzig, da Marabu, conseguiram aterrar. Os restantes voos para as horas seguintes estão com data prevista de chegada, sem haver, para já informações de que algum poderá divergir.

Quanto às partidas, saliente-se que o voo da Ryanair com destino ao Porto, para as 14h15, foi cancelado. Aliás, a partir das 13 horas, foi o único que, até às 17h50, não saiu do aeroporto.