Um adolescente de 16 anos, que seguia numa trotinete, ficou ferido na sequência de uma colisão com um automóvel, registado pelas 15h00 no Caminho de São Martinho, no Funchal

O rapaz apresentava escoriações no braço direito e foi socorrido pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, tendo sido posteriormente transportado numa ambulância para o Hospital Central do Funchal - Dr. Nélio Mendonça.