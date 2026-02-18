MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Acidente resulta em capotamento na Nazaré

    Acidente resulta em capotamento na Nazaré
    Acidente aconteceu na Rua da Bolívia DR
Hélder Teixeira

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
18 Fevereiro 2026
22:45

Um sinistro rodoviário que envolveu duas viaturas ligeiras resultou no capotamento de uma delas na noite desta quarta-feira na Rua da Bolívia, no Bairro da Nazaré.

Compareceram no local quatro viaturas da Polícia de Segurança Pública, que está no local a averiguar as circunstâncias do acidente aparatoso.

  • .
    . DR

Ao que tudo indica, a ocorrência provocou apenas danos materiais.

Refira-se ainda que, segundo testemunhas oculares, este é o segundo acidente no mesmo local no dia de hoje, sendo que por volta das 9h30, “houve um pequeno toque” entre viaturas.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Concorda com a opção de abandonar a intervenção no Caminho das Ginjas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas