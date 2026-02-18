Acidente resulta em capotamento na Nazaré

Um sinistro rodoviário que envolveu duas viaturas ligeiras resultou no capotamento de uma delas na noite desta quarta-feira na Rua da Bolívia, no Bairro da Nazaré.



Compareceram no local quatro viaturas da Polícia de Segurança Pública, que está no local a averiguar as circunstâncias do acidente aparatoso.