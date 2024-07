Os Bombeiros Sapadores do Funchal (BSF), foram chamados esta madrugada, pelas 4h40, para a Avenida do Mar, no Funchal, na sequência de um alerta para um acidente de viação.

O qual, segundo foi possível aferir, apenas envolveu uma viatura e sem registo de feridos.

Para o local, foram destacadas quatro viaturas desta corporação, assim como dez homens.

Quando chegados ao local, depararam-se com a viatura acidentada sem ocupantes, pelo que o serviço terminou anulado.