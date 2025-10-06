MADEIRA Meteorologia
Acidente de moto no Lazareto faz dois feridos

    Duas pessoas ficaram feridas na sequência do acidente no Funchal. Shutterstock
06 Outubro 2025
Um acidente de moto ocorrido há pouco na Travessa do Lazareto, no Funchal, provocou ferimentos no condutor e na passageira do veículo.

As vítimas, um homem de 43 anos e uma mulher de 39, foram assistidas no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, entretanto acionados para o local através do 112. O condutor apresentava ferimentos nos braços e nas pernas, enquanto a passageira se queixava de dores numa perna.

Após receberem os primeiros socorros, ambos foram transportados de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deram entrada no serviço de urgências. A PSP esteve no local e tomou conta da ocorrência.

