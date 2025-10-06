Acidente de moto no Lazareto faz dois feridos

Um acidente de moto ocorrido há pouco na Travessa do Lazareto, no Funchal, provocou ferimentos no condutor e na passageira do veículo.

As vítimas, um homem de 43 anos e uma mulher de 39, foram assistidas no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, entretanto acionados para o local através do 112. O condutor apresentava ferimentos nos braços e nas pernas, enquanto a passageira se queixava de dores numa perna.

Após receberem os primeiros socorros, ambos foram transportados de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deram entrada no serviço de urgências. A PSP esteve no local e tomou conta da ocorrência.