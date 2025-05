Acidente com cinco viaturas encerra VR1 entre Santo António e Santa Luzia

A VIALITORAL informou que a “circulação na Via Rápida (VR1) está temporariamente encerrada entre os nós de Santo António (10) e Santa Luzia/Viveiros (11)”, no sentido Ribeira Brava → Machico, “devido a um acidente que envolveu dois veículos pesados e três ligeiros, provocando vários feridos”, acabou de anunciar a concessionária da VR1.

Segundo uma nota enviada ao JM, concessionária da via revela que “um dos camiões envolvidos transportava pedra”, o que está a dificultar os “trabalhos de remoção”. A duração da interrupção deverá prolongar-se por duas a três horas, adianta a VIALITORAL.

Enquanto decorrem as operações de limpeza e reboque, “o trânsito está a ser desviado no nó de Santo António (10), sendo este o ponto de saída obrigatório da VR1”.

A VIALITORAL recomenda ainda que, sempre que possível, os condutores optem por sair da via rápida mais a montante, no nó do Esmeraldo (8), seguindo em direção ao Hospital Dr. Nélio Mendonça e à Via 25 de Abril, podendo retomar a VR1 a partir do nó de Santa Luzia/Viveiros (11).