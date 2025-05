Acidente causa encerramento da Via Rápida no sentido Funchal-Caniço

Acidente ocorreu na zona dos Viveiros, que está encerrada à circulação.

A Via Rápida está temporariamente encerrada na zona dos Viveiros, no sentido Funchal-Caniço, devido ao capotamento de uma viatura à entrada do túnel dos Viveiros, relatou ao JM um condutor.

De acordo com informações recolhidas pelo JM, o acidente obrigou à interrupção total da circulação naquela zona, estando no local equipas de socorro e meios de assistência da concessionária Via Litoral.

As filas de trânsito já se estendem para além da zona de Santo António, provocando fortes constrangimentos na mobilidade naquela área.