O Comando Regional da Madeira informou, hoje, que entre 23 e 29 de maio, verificaram-se 75 acidentes na Madeira, com 28 feridos ligeiros.

Destes 75 acidentes, 29 ocorreram no Funchal, 14 em Santa Cruz e 9 na Ribeira Brava. Os outros distribuíram-se da seguinte forma: 6 em Câmara de Lobos, 6 em Machico, 4 no Porto Moniz, 3 na Calheta, 1 na Ponta do Sol e 1 no Porto Santo. Quanto aos feridos, 20 foram registados no Funchal, 4 em Câmara de Lobos, 1 em Santa Cruz e 1 no Porto Santo. Por tipologia, 3 resultaram de atropelamento, 59 de colisão, 10 de despistes e outros 3 não foi precisada a situação.