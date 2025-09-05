70 acidentes provocaram 29 feridos numa semana

A PSP Madeira registou um total de 70 acidentes rodoviários, dos quais resultaram 27 feridos ligeiros e dois feridos graves. Não se registaram vítimas mortais, informou esta sexta-feira o Comando Regional da Madeira.

O concelho do Funchal concentrou a maioria das ocorrências, com 25 acidentes, dos quais resultaram 15 feridos ligeiros e dois feridos graves. Seguem-se os concelhos de Santa Cruz (14 acidentes e quatro feridos ligeiros), Ribeira Brava (oito acidentes e quatro feridos ligeiros) e Porto Moniz (seis acidentes, sem feridos).

Nos restantes concelhos, os números foram significativamente mais baixos: Câmara de Lobos (4), Machico (4), São Vicente (5), Calheta (2), Santana (1), Porto Santo (1) e Ponta do Sol (0).

No que respeita à tipologia dos acidentes, as colisões representam a grande maioria dos casos (49). Registaram-se ainda 13 despistes, 3 atropelamentos e 5 incidentes classificados como “outros”.

Apesar do número elevado de ocorrências, as autoridades destacam que não houve qualquer vítima mortal neste período.