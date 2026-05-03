A Província Portuguesa dos Sacerdotes do Coração de Jesus, o Colégio Missionário Sagrado Coração, sua irmã, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do Pe. António Jardim dos Santos – Religioso da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, residente que foi ao Colégio Missionário – Caminho do Monte, 9 freguesia de Santa Luzia, Concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza amanhã, segunda-feira 04/05/2026 na Igreja Paroquial de São Martinho no Funchal, onde será celebrada Missa de corpo presente pelas 11:00 horas, seguindo após as cerimonias para inumação em Jazigo no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho no Funchal.

Mais se informa que o corpo encontra-se em Câmara Ardente a partir das 09:30 horas na referida Igreja.

A família e a comunidade religiosa do Colégio Missionário Sagrado Coração agradecem antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e confrade ou que de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Participa que a missa de 7º dia será celebrada na próxima quinta-feira, dia 07 de maio, pelas 19:00 horas, na capela da Comunidade do Colégio Missionário Sagrado Coração, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem participar neste piedoso ato.

Agradecemos à Equipa de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, à equipa de enfermagem ao domicílio do Centro de Saúde do Bom Jesus, à equipa de apoio domiciliário da Segurança Social e às funcionárias do Colégio Missionário Sagrado Coração, por todo o cuidado e dedicação no acompanhamento do Pe. António Jardim dos Santos.

Funchal, 3 de maio de 2026