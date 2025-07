Maria Zulmira Baptista Ornelas Caldeira

Seu marido, Alfredo Marcelo Baptista Caldeira, seus filhos, Marcelo Ornelas Caldeira e Laura Cristina Ornelas Caldeira sua nora Beatriz, seu genro Filipe, seus pais, sogra, irmãos, cunhados sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa, esposa, mãe, sogra, filha, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi à Estrada dos Casais D’Além Edifício Monte Verde, freguesia da Camacha.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 15:00 horas, na capela do cemitério municipal da Camacha, prosseguindo depois para inumação no mesmo cemitério.

Sábado, dia 26 de Julho, pelas 19 horas, será celebrada missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma, na igreja paroquial da Camacha.

A família muito reconhecida agradece, a todas as pessoas que lhe têm manifestado pesar e antecipadamente a quem participar no funeral, acompanhando a sua querida parente até a sua última morada e na missa por sua intenção.

Camacha, 21 de julho de 2025