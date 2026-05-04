Maria Teresa Spínola Sousa

Seus irmãos, cunhadas, sobrinhos, afilhados e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente que foi residente no Beco da Garagem nº26, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 15:00 horas saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para jazigo particular no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 14:30 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar, e participa que será celebrada Missa do 7º Dia, em sufrágio da sua alma, no próximo sábado (dia 09-05-2026) pelas 19h00 na Igreja Paroquial de Santa Rita, freguesia de São Martinho.

A família agradece muito reconhecidamente à equipa médica, enfermagem e assistentes operacionais dos Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, pela forma dedicada, atenciosa e carinhosa como trataram o seu familiar durante o seu internamento

Funchal, 4 de maio de 2026