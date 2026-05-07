Maria Lígia Diniz Henriques Luís

Seus filhos, noras, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente que foi residente no Caminho do Amparo nº117, freguesia de São Martinho e que o seu funeral se realiza amanhã sexta-feira (08-05-2026), pelas 10:30 horas saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para cremação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 10:00 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar, participa que será celebrada Missa do 7º Dia, em sufrágio da sua alma, no dia 10-05-2026 pelas 11h30 na Igreja Paroquial de São Martinho.

Funchal, 7 de maio de 2026