MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

7-05-2026
Maria Lígia Diniz Henriques Luís
Maria Lígia Diniz Henriques Luís
Faleceu
  • Freguesia| São Martinho

Seus filhos, noras, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente que foi residente no Caminho do Amparo nº117, freguesia de São Martinho e que o seu funeral se realiza amanhã sexta-feira (08-05-2026), pelas 10:30 horas saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para cremação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 10:00 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar, participa que será celebrada Missa do 7º Dia, em sufrágio da sua alma, no dia 10-05-2026 pelas 11h30 na Igreja Paroquial de São Martinho.

Funchal, 7 de maio de 2026

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que representa o regresso do Marítimo à Primeira Liga?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS
Podcasts

O I Fórum Regional Erasmus+

O I Fórum Regional Erasmus+ pôs em evidência o papel que a Madeira tem tido na aplicação deste programa. Secretária regional exorta a mais candidaturas,...

Mais Lidas

Últimas