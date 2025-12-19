MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

19-12-2025
Maria Leocádia Vieira Barcelos Mendonça
Maria Leocádia Vieira Barcelos Mendonça
Faleceu
  • Freguesia|

Seu marido José Manuel Mendes Mendonça, filhos, noras, netas, irmãos, irmãs, sobrinhos, demais familiares e amigos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria Leocádia Vieira Barcelos Mendonça, natural do Porto da Cruz e residente no Lar São Francisco, Funchal.

O funeral realizar-se-á, amanhã, sábado, dia 20 de dezembro.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, Funchal, prosseguindo para inumação em jazigo, no referido cemitério.

A família agradece à direção, equipa médica, enfermagem e auxiliares do Lar São Francisco, por toda a atenção prestada ao seu familiar.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, segunda-feira, dia 22 de dezembro, na Paróquia da Sagrada Família, Funchal, pelas 18:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 19 de dezembro de 2025

OPINIÃO EM DESTAQUE
Cândida Carvalho
Coordenadora do Centro de Estudos de Bioética – Pólo Madeira

Luto em vida
18/12/2025 08:00

Há uma dor estranha, quase impossível de explicar, que nasce quando alguém que amamos continua aqui... mas, aos poucos, deixa de estar. Não há funerais,...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Concorda com a entrega do Prémio Nobel da Paz a Maria Corina Machado?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas