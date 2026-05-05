Sua cunhada, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade, o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria José Gouveia, natural de São Gonçalo e residente em São Martinho, Funchal.

O funeral realizar-se-á amanhã, dia 6 de maio.

O corpo estará em câmara ardente entre as 09:30h e as 10:30h, na Capela do Cemitério de São Martinho, Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:30h, prosseguindo para inumação no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia terça-feira, dia 12 de maio, na Igreja Paroquial de São Martinho, Funchal, pelas 18:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

Funchal, 5 de maio de 2026