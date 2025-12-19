Maria Isabel dos Reis

Seus filhos, noras, genro, netos e bisnetos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Sítio da Fajã Escura, Curral das Freiras, e que o seu funeral se realiza hoje, Sexta-feira, 19/12/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 08:45 horas para o Largo da Bica, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 09:30 horas para a igreja paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Curral das Freiras, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 21/12/2025, pelas 11:30 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Curral das Freiras, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Curral das Freiras, 19 de Dezembro de 2025