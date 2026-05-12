Maria Henriques Gomes

Seus filhos, genro, nora, netos, bisnetos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó e parente, residente que foi na freguesia do Monte e que o seu funeral se realiza, hoje, com celebração de missa de corpo presente, pelas 12:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, para cremação no referido cemitério.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia no próximo Sábado, dia 16, pelas 18:00 horas, na Igreja da Sé.

A família, mui reconhecidamente, agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do Serviço de Medicina Intensiva do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada, como sempre trataram e cuidaram a nossa saudosa familiar durante o seu internamento.

Um agradecimento especial ao Sr. Enfermeiro de Reabilitação Pedro Dantas, por todo o profissionalismo e carinho que demonstrou à nossa Aninhas.

Funchal, 12 de maio de 2026