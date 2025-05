Maria de Jesus

Seus filhos, filhas, noras, genros, netos, bisnetos, trineto, irmãos, cunhados, sobrinhos, primos, amigos, seus vizinhos e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente, natural que foi ao Complexo Habitacional do Ribeiro Real, Paróquia de Santa Cecília, Câmara de Lobos. Mais se informa que seu funeral se realiza neste domingo, 18/05/2025, saindo do Hospital Dr. João de Almada, pelas 08:45, em direção à capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde haverá missa de corpo presente pelas 10:00, seguindo em cortejo fúnebre para cremação no mesmo.

Mais se informa que a missa de 7º dia será no próximo, domingo às 09:30 na Igreja Paroquial de Santa Cecília, Câmara de Lobos, como forma de agradecimento a todas as pessoas que acompanharam o funeral desta nossa querida familiar. Desde já o nosso muito obrigado.

A família endereça um especial agradecimento a toda a equipa médica, de enfermagem e auxiliar da unidade de paliativos do Dr. João de Almada pela forma carinhosa como cuidaram desta nossa querida familiar.

Câmara de Lobos, 18 de maio de 2025